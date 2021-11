Flug-Weltrekord mit synthetischem Kraftstoff

Dabei handelte es sich um einen Kurzflug des Ultraleichtflugzeugs vom Typ Ikarus C42 , das von Group Captain Peter „Willy“ Hackett gesteuert wurde. Das synthetische Benzin war der Kraftstoff UL91 von Zero Petroleum .

Die Royal Air Force (RAF) des Vereinigten Königreichs Großbritannien haben am 2. November 2021 einen Weltrekord aufgestellt, indem sie den ersten erfolgreichen Flug mit ausschließlich synthetischem Treibstoff durchgeführt haben.

Das Benzin wurde auf den Orkney-Inseln hergestellt, indem Wasserstoff aus Wasser und Kohlenstoff aus atmosphärischem Kohlendioxid extrahiert und diese Bestandteile mit Hilfe der vor Ort erzeugten Wind-, Gezeiten- und Wellenenergie kombiniert wurden.

Keine Veränderung der Flugmaschine nötig

Dieses Verfahren kann auch zur Herstellung einer Reihe von „Drop-in“-Kraftstoffen verwendet werden, die als Ersatz für fossile Flugkraftstoffe dienen und keine Änderung des Motors erfordern.

Paddy Lowe, Chief Operating Officer von Zero Petroleum, erklärte, dass das synthetische Benzin "in nur 5 Monaten" entwickelt worden sei und erfolgreich in dem Flugzeug laufe, ohne dass das Flugzeug oder der Motor verändert werden müssten.