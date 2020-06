Flugverkehr nimmt wieder zu

Mehrere Länder sind dabei ihre Corona-Schutzbestimmungen zu lockern. Dies wirkt sich auch auf den Flugverkehr aus.

Wie Flightradar24 berichtet, nimmt die Anzahl der Flüge langsam zu. Seit Ende April geht der Trend stetig bergauf. Mit dem Start des Monats Juni scheint das Ansteigen der Flugverbindungen weiterhin stabil nach oben zu gehen.

Am 20. Mai waren erstmals seit fast 2 Monaten wieder über 100.000 Flugzeuge in der Luft, davon waren 38.902 kommerzielle Flüge. Am 1. Juni waren es über 117.797, davon 38.820 kommerzielle Flüge. Zum Vergleich: Der Tiefstwert in der Corona-Krise wurde am 12. April erreicht, mit insgesamt 46.294 Flügen.