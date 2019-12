Flugzeug verliert Teile des Triebwerks und muss notlanden

Im April 2018 hatte eine in New York gestartete Maschine der Fluggesellschaft Southwest Airlines schwere Triebwerksprobleme. Dabei explodierte ein Triebwerk während des Flugs und zerstörte eine Fensterscheibe in Reihe 17. Eine Frau, die dort saß, ist zunächst von Teilen der zerstörten Turbine getroffen und dann fast aus dem Fenster gerissen worden. Später ist sie an den Folgen des Unfalls gestorben.