Mann stundenlang gefoltert, um an Bitcoin-Passwörter zu kommen

Laut Berichten von spanischen Medien, behauptet ein Unternehmer gegenüber der Polizei , dass er stundenlang von maskierten Räubern gefoltert wurde. Das Ziel des Raubs sollen Bitcoins im Wert von mehreren Millionen Euro gewesen sein.

Das mutmaßliche Opfer ist der Amerikaner Zaryn Dentzel, Mitbegründer von Tuenti, gewesen. Spanischen Medien zufolge, die sich auf Polizeiquellen berufen, soll eine Gruppe von vier bis fünf Männern in seine Wohnung in Madrid gestürmt sein. Laut seinen Angaben verdeckten die Männer die Überwachungskameras, bevor sie ihn fesselten, knebelten und ihm etwas in die Augen sprühten.