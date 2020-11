Forscher lesen Passwörter anhand des Stromverbrauchs von PCs aus

Platypus (zu Deutsch: Schnabeltier) heißt sie: Eine neue Attacke, mit der Millionen Computerprozessoren von Intel und AMD ausgetrickst werden können. Das Schnabeltier wurde deshalb als Pseudonym gewählt, weil es auch in der kompletten Finsternis Nahrung finden kann. „Ähnliches schaffen wir auch bei unser Attacke. Wir können anhand des Stromverbrauchs der Prozessoren geheime Daten auslesen“, so Moritz Lipp zur futurezone.



Der österreichische Sicherheitsforscher hat gemeinsam mit Michael Schwarz und Andreas Kogler, alle drei haben an der TU Graz studiert und gearbeitet, drei Jahre lang an der Schwachstelle geforscht und am Dienstag das Forschungspapier dazu veröffentlicht. Während Kogler und Lipp noch an der TU Graz beschäftigt sind, arbeitet Schwarz mittlerweile am CISPA (Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit) in Deutschland.

Seitenkanal-Angriff

„Wir beschäftigen uns seit Jahren mit Seitenkanal-Angriffen. Wir hatten gelesen, dass man den Stromverbrauch von Prozessoren auslesen kann. Wir wollten testen, obProzessoren dabei Seitenkanalinformationen über die verarbeiteten Daten verraten“, sagt Schwarz im Gespräch.



Konkret ist es den Forschern gelungen, anhand des Stromverbrauchs kryptografische Verfahren zu knacken, und damit etwa Passwörter auszulesen. „Wir können die geheimen Schlüssel extrahieren und etwa Passwörter herausfinden, mit denen externe Festplatten gesichert sind“, so Lipp.

Was alles mitgelesen werden kann

„Es lassen sich aber auch die Schlüssel herausfinden, mit denen Fingerabdruck-Daten gesichert sind, mit denen sich Geräte entsperren lassen“, ergänzt Schwarz. „Und wenn man am PC Netflix schaut, sind diese Daten ebenfalls mit einem geheimen Schlüssel geschützt. Auch diese können wir knacken“, sagt Lipp. Die Forscher konnten alles, das beispielsweise mittels AES-Verschlüsselung gesichert ist, entschlüsseln.



Bei Messenger-Diensten wie Signal oder WhatsApp wird es allerdings schwieriger, da sich die Schlüssel regelmäßig ändern. "Das ist wahrscheinlich ausreichend, um unseren Angriff zu verhindern", sagt Lipp.



Den Seitenkanal-Angriff beschreibt Schwarz mit einer Analogie: „Aus Cartoons kennen wir, dass Bösewichte den Tresor öffnen, nachdem sie mit einem Stethoskop die Klickgeräusche abgehört haben, um den richtigen Code zu finden. Das ist ein Seitenkanal. Man verwendet Informationen, aus denen man Geheimnisse schließen kann.“ Lipp betont allerdings, dass man als Sicherheitsforscher „nie etwas Boshaftes“ wolle. „Wir wollen lediglich zeigen, welche Möglichkeiten existieren und wie gravierend ein Seitenkanal sein kann.“