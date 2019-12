Grazer Forscher entdeckt neue Lücke in Intel-Prozessoren

Gruss war schon an der Entdeckung von aufsehenerregenden Schwachstellen und Angriffsszenarien wie ZombieLoad, Meltdown und Spectre maßgeblich beteiligt und konnte die neue Schwachstelle " Plundervolt" mit Kollegen der University of Birmingham und der KU Leuven in Belgien nachweisen. Intel wurde bereits im Juni darüber informiert und hat bereits entsprechende Patches bereitgestellt.

Intel reagiert serverseitig

Darüber hinaus kann Intel die SGX-Funktionalität auch serverseitig unterbinden. Programme, die auf nicht gepatchten Systemen auf SGX zurückgreifen, werden bis zu einem entsprechenden Update dann einfach nicht mehr funktionieren. Dadurch gehe von der Schwachstelle wohl auch keine unmittelbare Gefahr von Nutzern aus, gibt Gruss vorsichtig Entwarnung. Die Zusammenarbeit mit Chipherstellern wie Intel und ARM bezeichnete er als sehr gut.