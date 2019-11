ZombieLoad: Intel-Prozessoren erneut gefährdet

„Uns ist nicht klar, warum das so lange geheim gehalten werden musste. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, wo bei Sicherheitsforschung das Dilemma liegt: Einerseits ist klar, dass Intel nicht nach drei Wochen eine Lücke beheben kann, von der sie noch nicht genau wissen, wie sie eigentlich funktioniert. Andererseits müsste man die Geheimhaltung abbrechen, wenn Intel dann empfiehlt, die neuen Prozessoren zu kaufen, weil sie sicher sind“, sagt der Forscher der TU Graz, der die Ergebnisse am Mittwoch in London präsentieren wird.

Software-Update hilft nur begrenzt

Doch damit nicht genug: Eine neue Variante von ZombieLoad lässt sich nicht nur auf Intel-Prozessoren der Generation 10 durchführen, sondern auch das von Intel als Lösung präsentierte Software-Update scheint auch ältere Rechner nicht ausreichend von der Attacke zu schützen. „Auch das haben wir im Mai getestet und sofort an Intel kommuniziert, dass es nicht ausreichend funktioniert. Es macht den ZombieLoad-Angriff zwar schwieriger, schützt aber nicht zur Gänze davor", sagt Gruss.

„Meiner Einschätzung nach ist das Problem auf der Software-Ebene ganz schwierig in den Griff zu kriegen. Bei einer Software-Lösung bin ich daher ganz pessimistisch“, so Gruss. „Bei einer Hardwarelösung in diesem oder im nächsten Quartal bin ich optimistischer.“

Vorteile vs. Sicherheit

Das Einzige, das derzeit gegen ZombieLoad hilft, ist „Hyper-Threading“ abzuschalten. Hyper-Threading dient der Beschleunigung von Rechnerprozessoren und dabei wird ein Prozessor in zwei virtuelle geteilt, die unabhängig voneinander Rechenoperationen durchführen können. Dreht man das ab, verliert man den Vorteil dieser Erweiterung. „Es ist unklar, wieviel Geschwindigkeit das in der Praxis bringt. Ich gehe davon aus, dass die Deaktivierung keinen merkbaren Performance-Verlust mit sich bringt“, meint Gruss.

Auch die Aussage von Intel, dass mit dem Software-Update die Probleme behoben werden können, stand unter Embargo. Doch warum halten sich Forscher daran? „Natürlich kann uns Intel nicht sagen, was wir machen sollen. Wir sind eine unabhängige Universität. Aber Intel kollaboriert mit der Uni, finanziert Doktoranden und ermöglicht, dass die Suche nach Sicherheitslücken an der Uni stattfinden kann. Als unabhängige Universität fragen wir uns allerdings schon, warum das Embargo so lange dauern muss.“

Intel lehnte eine Stellungnahme gegenüber futurezone.at ab.