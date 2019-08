Foto aus EasyJet-Flugzeug zeigt Sitz ohne Lehne

Dass bei Billig-Airlines an allen Ecken und Enden gespart wird, dürfte jedem klar sein, der schon mal in so einem Flugzeug Platz genommen hat. Nun ist auf Twitter ein Foto aufgetaucht, mit dem sich die britische Airline EasyJet nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Das Foto zeigt eine Sitzreihe, bei der die komplette Rückenlehne fehlt. Auf einem der ungemütlichen Plätze sitzt eine Frau. Der Twitter-User, der das Bild gepostet hat, behauptet, das Foto sei auf einem Flug von London nach Genf entstanden. Außerdem fragt er: "Wie kann das nur erlaubt sein?"