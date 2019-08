Foto von Steve-Jobs-Doppelgänger befeuert Verschwörungstheorien

" Steve Jobs versteckt sich in Ägypten, nachdem er seinen Tod vorgetäuscht hat" - Dieser Eintrag und ein Foto, das einen Steve-Jobs-Doppelgänger in einer gemütlichen Runde im Freien sitzen zeigt, macht aktuell auf Reddit und Twitter die Runde. Während einige mehr oder weniger ernsthaft darüber spekulieren, ob der Apple-Gründer tatsächlich noch am Leben sein könnte, überwiegen kreative Kommentare mit einigen Spitzen auf Apple und aktuelle Probleme.

"Keine Apple Watch"

So kommentierte etwa ein Reddit-User: "OMG, Steve Jobs trägt keine Apple Watch", während andere schon einige Erklärungen dafür bereitstellten. Die Watch sei überteuert, seine eigenen Kinder hätten auch keine iPads und iPhones verwenden dürfen und da er die Watch nicht mitentwickelt habe, interessiere er sich einfach nicht dafür, ist unter anderem auf der Plattform zu lesen.