FPÖ-Politiker provoziert mit antisemitischem Tweet

"Ihr seid solche schlimmen Brunnenvergifter. Schämt Euch!" Mit diesen Worten schaltete sich der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Christian Höbart in eine Twitter-Diskussion über die angeblich unfaire ORF-Berichterstattung gegenüber der FPÖ ein. Die von ihm gewählten Worte sorgten prompt für Empörung, handelt es sich bei dem verwendeten sprachlichen Bild doch um ein klassisch antisemitisches Stereotyp, das in rechten Kreisen bis heute gepflegt und verbreitet wird.

Juden als Brunnenvergifter

So wurden im Mittelalter für die großen Pestepidemien in Europa die Juden verantwortlich gemacht, indem man ihnen das Vergiften von Brunnen unterstellte. Hunderttausende Menschen wurden in den darauffolgenden Pogromen umgebracht. Dass Höbart sich der antisemitisch aufgeladenen Bedeutung nicht bewusst ist, ist schwer vorstellbar. Denn erst im April 2018 wurde Vizekanzler Heinz-Christian Strache für den Gebrauch dieses sprachlichen Bildes im Streitgespräch mit dem damaligen SPÖ-Chef Christian Kern kritisiert.