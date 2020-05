Frankfurter Buchmesse: "Hype beim E-Book ist vorbei"

Auf der Frankfurter Buchmesse werden auch wieder neue E-Reader zu bestaunen sein. Doch die Neugier der Besucher dürfte deutlich geringer sein als in den Vorjahren. "Der große Hype ist vorbei", stellt Ronald Schild fest, Digital-Experte des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Das E-Book habe sich in der Branche inzwischen aber etabliert. Laut einer deutschen Studie liest inzwischen jeder vierte Bücher auch digital. Allerdings liegt der Anteil am gesamten Buchmarkt mit zwei bis drei Prozent noch sehr niedrig - in den USA sind es dagegen inzwischen schon fast 20 Prozent.