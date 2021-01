"Freitesten"-Begutachtung setzt Parlaments-Website zu

Eine hohe Anzahl an Zugriffen hat am Samstag die Website des österreichischen Parlaments belastet und führte zu langen Ladezeiten und Fehlermeldungen. Grund für die technischen Probleme war das Begutachtungsverfahren zum umstrittenen "Freitesten"-Gesetz, das zu Silvester begann und am heutigen Sonntag endet.

"Unsere TechnikerInnen haben mehr Hard- und Software zugeschaltet & rebooten immer wieder", teilte das Parlament auf Twitter mit: