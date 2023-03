FTX: 9 Milliarden Dollar an Kundengeldern fehlen

In Summe müsste FTX 11,2 Milliarden Dollar an Kund*innen-Einlagen haben. Nur 2,2 Milliarden konnten ausfindig gemacht werden.

Die bankrotte Kryptobörse FTX aus den Bahamas hat in einer vorläufigen Analyse ein massives Defizit bestätigt. Eine Listung der Assets hat ergeben, dass 9 Milliarden US-Dollar an Kund*innengeldern fehlen. Von den insgesamt 11,2 Milliarden Dollar an Einlagen in Form von etwa Stablecoins, Bitcoin oder Ether, konnten lediglich 2,2 Milliarden Dollar ausfindig gemacht werden.

Ein Grund, warum die Kryptobörse in diese Lage geraten ist, war die Kreditaufnahme von Kund*innengeldern durch die Schwesterfirma Alameda Research. Die habe laut Mashable 9,3 Milliarden US-Dollar von FTX-Kund*innen erhalten.

Auf großem Fuß gelebt

Weitere 191 Millionen Dollar wurden von der Handelsfirma von Kund*innen der in den USA ansässigen FTX-Börse geliehen. Zuvor hatte der FTX-Mitgründer und Ex-CEO Sam Bankman-Fried noch behauptet, FTX US sei vollständig von den Problemen von FTX isoliert.