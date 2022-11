Fußball-WM-Gegner schaltet mit Spezialfernbedienung TVs in Lokalen ab

Ein französischer Aktivist nutzt die Universalfernbedienung TV-B-Gone, um Übertragungen der Fußball-WM in Katar in Bars und Lokalen zu beenden.

Vor fast 20 Jahren entwickelte der Hacker Mitch Altman eine einfache Universalfernbedienung, deren einziger Zweck es ist, Fernseher in der Nähe abzuschalten. Nun bringt ein Gegner der Fußball-WM in Katar das TV-B-Gone genannte Gadget zum Einsatz, um TV-Übertragungen der WM in Bars und Lokalen abzuschalten, berichtet die französische Zeitung Le Parisien.

Diskussion mit Fans

Damit will der Aktivist die Diskussion mit Fans in Gang bringen. Ziel sei es nicht die Fans zu ärgern, sondern mit ihnen zu reden, sagte er der Zeitung. Es gehe darum, ein Zeichen zu setzen. Man könne Fußball lieben, aber auch sagen, dass bei dieser Weltmeisterschaft vieles nicht in Ordnung sei. Um die Zuseher*innen nicht allzu sehr vor den Kopf zu stoßen, drücke er meist in den Werbepausen auf den Ausschaltknopf.