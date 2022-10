Diese App muss jeder installieren, der die WM in Katar besucht

Am 20. November beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wer das Land am Persischen Golf besuchen will, muss zwei Apps auf seinem Smartphone installieren. Eine davon, namens Ehteraz, dient dem Contact Tracing in der Covid-Pandemie, eine andere, Hayya, verwaltet Stadion-Tickets und ermöglicht kostenlose Fahrten im öffentlichen Verkehrsnetz. Vor allem die Ehteraz-App sorgt allerdings für Sorge bei Cybersecurity-Experten.

Volle Kontrolle über Informationen

Wie Norwegens öffentlicher Rundfunk NRK berichtet, wird vor den weitreichenden Zugriffsrechten von Ehteraz gewarnt. Die App muss Rechte für das Lesen und Verändern sämtlicher Dateien am Mobiltelefon, für den Zugang zu WLAN und Bluetooth sowie für das Überlagern anderer Apps und das Deaktivieren des Schlafmodus erhalten, um korrekt zu funktionieren.

"Sie können also die Inhalte deines Smartphones verändern und haben die volle Kontrolle über die Information darauf", lautet die Einschätzung von Oyvind Vasaasen, dem Sicherheitsbeauftragten von NRK. Für die Berichterstattung eigener Journalisten vor Ort unterzog das Medium die beiden Apps einer Analyse und holte sich dafür auch die Expertise zweier IT-Sicherheitsunternehmen, Bouvet und Mnemonic.

Mehr als Contact Tracing

Auch die ständige Übertragung von GPS-Daten besorgt die Experten. In Kombination mit Informationen über Mobiltelefone in der Nähe wissen die App-Betreiber potenziell, mit wem man sich trifft. "Wenn du nach Oppositionellen, Homosexuellen oder anderen suchst, die du nicht magst, macht dir das die Sache wesentlich einfacher", sagt Martin Gravak von Bouvet.

Die Rechtsexpertin Naomi Lintvedt von der Universität Oslo resümmiert: "Sie bekommen einen viel zu breiten Zugang zu deinem Mobiltelefon und das wirkt komplett unnötig. Das ermöglicht Überwachung durch den Staat und nachdem es sich um Katar handelt, muss man das genau beachten." Das Risiko, dass Daten für andere Zwecke als zum Contact Tracing verwendet werden, sei groß.