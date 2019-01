Game of Thrones: Trailer und Datum für Staffel 8 veröffentlicht

US-Sender HBO hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verraten, wann die achte und finale Staffel der Fantasy-Serie Game of Thrones starten wird. Am 14. April soll die erste Folge ausgestrahlt werden. Insgesamt wurden sechs Folgen für diese Staffel produziert. Berichten zufolge sollen diese aber deutlich länger als üblich ausfallen, einzelne Episoden sollen Spielfilmlänge (knapp 90 Minuten) haben.