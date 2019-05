Game of Thrones und Pornos: Troll-Attacke auf Twitch

Twitch verbietet neu angelegten Usern das Livestreamen, nachdem die Seite von Trollen mit verbotenen Inhalten überflutet wurde. Gestreamt wurde unter anderem urheberrechtlich geschütztes Material, wie die HBO-Serie Game of Thrones. Auch Pornos oder Hassbotschaften wurden seit dem vergangenen Wochenende so verbreitet, wie The Verge berichtet. Unter anderem wurde auch die Videoaufnahme des Terroranschlages im neuseeländischen Christchurch gestreamt.

Eine Erklärung des Twitch-Supportteams, die über Twitter verschickt wurde, besagt, dass “die Sicherheit der Community oberste Priorität hat”. Man setze alles daran, wieder den Normalzustand herzustellen.