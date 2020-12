Gemeinsames Weihnachten an getrennten Orten feiern

Durch die Pandemie verbringen heuer viele Familien Weihnachten nicht in trauter Gemeinsamkeit. Unter dem Ausbleiben der Verwandtschaft leiden besonders ältere Menschen, die während der Feiertage aus Sicherheitsgründen nur wenige oder gar keine anderen Personen treffen. Durch Videotelefonie können aber auch weit entfernte Menschen wenigstens mit Bild und Ton am Abend teilhaben. Die futurezone erklärt, wie man solche Videotelefonate am einfachsten starten kann.

Die Ausstattung mit Geräten und Internetverbindungen, die Videotelefonate zulassen, sowie das Wissen um ihre Bedienung ist unterschiedlich ausgeprägt. Gehen wir daher von 3 unterschiedlichen Szenarien aus:

1.) Smartphone vorhanden

"Die meisten Senioren sind digital fitter, als man glaubt", meint Doris Vickers, die Digitalisierungsbeauftragte der Wiener Volkshochschulen. Der Umgang mit Smartphone und Tablet sei vielen geläufig. Beim Starten von Videotelefonaten seien manche aber überfordert, vor allem wenn es um Gruppenanrufe gehe. "Wir raten dann, einen Enkel zu bitten, das Videotelefonat anzulegen und einfach einen Link zuzuschicken."

Wer ein Smartphone besitzt und damit halbwegs umgehen kann, hat eigentlich nur die Qual der Wahl bei Videotelefonie-Apps, wie ein Überblick weiter unten zeigt.

2.) Kein Smartphone, aber Internetanschluss

In einigen Haushalten gibt es zwar kein Smartphone, aber einen Internet-Router oder WLAN. Hier kann man ebenfalls Tablets zum Videotelefonieren einsetzen, sie brauchen dann auch kein Mobilfunkmodul. Auch Laptops oder PCs können klarerweise zum Videotelefonieren eingesetzt werden. Eine besonders einfach zu handhabende Alternative stellen smarte Displays dar.

Ein Beispiel sind die Amazon Echo Show Geräte (ab 44 Euro bei Amazon). Ist die Verwandtschaft mit der Amazon-Alexa-App ausgestattet, lassen sich sehr mühelos Videotelefonate aufbauen, auch mit mehreren Teilnehmern. Selbstständig können Nutzer Videoanrufe mittels großer Bedienflächen oder per Sprachbefehl starten. An das Aufladen muss man bei einem smarten Display nicht denken. Es hängt an der Steckdose.

3.) Kein Smartphone, kein Internetanschluss

Viele Seniorinnen und Senioren haben kein Interesse an Smartphones oder Internet. Verspüren sie Lust am Videotelefonieren, gibt es eine gute Lösung: Tablets mit Mobilfunkverbindung. Durch eine SIM-Karte haben sie eine eigene Telefonnummer und einen mobilen Internetzugang. Obwohl es im Handel eigene "seniorengerechte" Tablets gibt, kann im Grunde jedes Tablet auch für ältere Menschen bedienungsfreundlich gemacht werden.

Produktwahl, Abschluss eines Mobilfunkvertrags (nur Datentarif notwendig) und die Anpassung der Geräteeinstellungen (große Schriftgröße, höhere Lautstärke, keine Bildschirmsperre) werden im besten Falle von Personen vorgenommen, denen das weniger Kopfzerbrechen bereitet.

Bei zuvorkommendem familiären Umfeld braucht der Nutzer nur daran zu denken, das Tablet regelmäßig aufzuladen, und muss lernen, wie man Videoanrufe annimmt, etwa per Wischgeste oder dem Drücken einer grünen Schaltfläche.