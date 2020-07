Generation Z: Ein Fünftel kehrt Social Media den Rücken

Die Generation Z hat die Nase voll von Social Media: Weltweit hat jeder fünfte „Zoomer“ in den vergangenen 12 Monaten Facebook, Twitter und Co. verlassen. Der Grund: die unerlaubte Nutzung ihrer Daten und der potenziell negative Einfluss der Medien auf ihre Psyche. In Europa und speziell in Finnland war die Abschiedswelle besonders hoch, wie eine Umfrage der Medienagentur Dentsu Aegis Network ergeben hat.

Dafür wurden rund 5.000 Menschen weltweit im Alter von 18 und 24 Jahren befragt. Die Ergebnisse: In den vergangenen 12 Monaten haben 17 Prozent der Befragten ihre Social-Media-Accounts deaktiviert und ein Drittel seine Online-Aktivitäten minimiert. Mehr als 40 Prozent gehen zudem besonders vorsichtig mit ihren eigenen Daten um und achten darauf, sie weitestgehend nicht zu teilen.