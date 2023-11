Generation Z überschätzt ihre digitalen Fähigkeiten am meisten

Gender Gap

Ein auf der Hand liegender Faktor ist die Technikaffinität. Wer sich eher für Technik begeistert, konnte Fragen besser beantworten. Hier zeigt sich ein deutlicher Geschlechterunterschied. Bei Männern ist die Begeisterung um einiges höher. Sie arbeiten außerdem eher in Branchen, in denen digitale Fähigkeiten gefragt sind, etwa in der Industrie.

Verbesserung bei Cybersicherheit

Beim Digital Skills Barometer wurde auch konkretes Wissen zu verschiedenen Themenbereichen abgefragt. Hier habe sich gezeigt, dass es gegenüber dem Vorjahr vor allem im Bereich Cybersicherheit eine starke Verbesserung gegeben hat. "Offentlichtlich war das für viele Menschen ein Fokusthema im vergangenen Jahr", sagt Christoph Becker, Geschäftsführer des Enterprise Training Center. Mediale Präsenz und Auseinandersetzung mit Cybersicherheit am Arbeitsplatz hätten die Kompetenzen erhöht. Das zeige, was möglich sei, wenn man bestimmte Themen verstärkt adressiere, meint Becker.

Digitales Wissen bringen sich Menschen in erster Linie selbst bei. Ein Großteil der Bevölkerung gewinnt am ehesten neue Fähigkeiten, indem digitale Dienste und Produkte einfach ausprobiert werden, in erster Linie am Arbeitsplatz. Das Interesse an Lernangeboten sei vorhanden, die Bereitschaft, dafür selbst Zeit und Geld zu investieren, haben jedoch nur 30 Prozent der Befragten. Arbeitgeber*innen und der Staat seien also gefragt, wenn es darum gehe, die digitale Fitness in Österreich zu steigern.