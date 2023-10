Gewessler: "Digitalisierung und Klimaschutz zusammendenken"

"Man bekommt ein Gefühl dafür, was es bedeutet, wenn die Schwerindustrie der Zukunft entsteht", sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Am Dienstag besuchte sie ein in Bau befindliches Rechenzentrum von Microsoft in der Nähe von Wien. Es soll Teil einer von dem Softwarekonzern in Österreich geplanten Cloud-Region werden, für die in den nächsten Jahren noch 2 weitere Datenzentren in der Umgebung von Wien gebaut werden sollen.

Mehr als eine Milliarde Euro nimmt Microsoft früheren Angaben zufolge dafür in die Hand. Auch um der steigenden Nachfrage nach Digitalisierungslösungen und Künstlicher Intelligenz in der Region gerecht zu werden, wie es aus dem Unternehmen heißt.

Um die Klimakrise zu bewältigen, sei es notwendig Digitalisierung und Klimaschutz zusammenzudenken, sagte Gewessler. Um die gewaltigen Datenmengen zu bewältigen, die etwa bei digitalen Lösungen für die Energiesysteme der Zukunft oder zum Management der Rohstoffkreisläufe anfallen, brauche es Infrastruktur. Wichtig sei aber auch die Auseinandersetzung mit dem Energieverbrauch der Rechenzentren und die klimaschonende Gestaltung des Betriebs, sagte Gewessler.

