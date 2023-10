Drohnen aus toten Vögeln sollen mit KI natürlicher flattern

Anfang des Jahres sorgte ein gruselig klingendes Projekt für Aufsehen. Ein Forschungsteam in den USA schnallte toten Vögeln einen Mechanismus um, um sie wieder fliegen zu lassen. Die Idee dahinter: So eine Zombievogel-Drohne ist unauffällig und kann daher gut für Spionagezwecke und Wildtierbeobachtungen eingesetzt werden.

Die Arbeiten am New Mexico Institute of Technology and Mining an dieser Drohne schreiten voran. Derzeit kann sie etwa 20 Minuten fliegen. Das ist noch recht kurz, wenn damit zukünftig spioniert werden soll.

Das Forschungsteam überlegt deshalb, wie die Einsatzzeit verlängert werden kann, berichtet afcea.org. So will man zukünftig erforschen, wie Vögel landen und dies in den Mechanismus einbauen. Die Drohne könnte so etwa sicher an einer induktiven Ladestation landen und danach selbstständig abheben, wenn der Akku wieder gefüllt ist.