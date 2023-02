Zombie-Drohne aus toten Vögeln könnte für Militär spionieren

Landet zukünftig ein Vogel in unserer Nähe und beäugt uns skeptisch, könnte das einen gruseligen Grund haben. Denn wenn es nach Forscher*innen des New Mexico Institute of Technology and Mining geht, könnte es sich dabei um eine Drohne handeln. Damit die so realistisch wie möglich aussieht, wurden dafür Teile toter Vögel verwendet.

Dafür haben die Wissenschaftler*innen Tierpräparate durch Taxidermie haltbar gemacht. Die Drohnen nutzen einen Flügelschlagmechanismus, der jeweils auf die verwendeten Flügel angepasst werden kann. Damit sollen die Drohnen möglichst natürlich fliegen.