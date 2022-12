Armee-Vögel mit Billig-Kameras am Kopf werden zur Lachnummer

Kameras werden zur Lachnummer

Was in der indischen Presse für ziemliches Aufsehen sorgt, ist der Umstand, dass die Kameras aus China stammen. Gleichzeitig finden damit aber auch Aufklärungsflüge über chinesischem Territorium statt. In einigen Medienberichten und in sozialen Netzwerken werden die Armee-Vögel mit ihren Kameras daher zur regelrechten Lachnummer.

Die Spionage- und Anti-Drohnen-Raubvögel kommen nämlich an der so genannten "Line of Actual Control" (LAC) zum Einsatz. Das ist der Grenzverlauf zwischen Indien und China in den umstrittenen Territorien im Himalaya. Seit dem Indisch-Chinesischen Grenzkrieg von 1962 stehen sich dort die beiden Armeen gegenüber.