Russland baut "schlafende" Drohnen

Russland hat angekündigt, „schlafende“ Drohnen zu bauen, die vor ihrem Angriff wochenlang ruhen können. Laut einer Google-Übersetzung eines Berichts der russischen regierungsnahen Nachrichtenagentur Tass gehe die FPV-Drohne der Joker-Reihe in "Winterschlaf", um sich vor elektronischen Gegenmaßnahmen zu verstecken. „Eine schlafende Drohne kann eine Angriffsposition einnehmen und im wahrsten Sinne des Wortes für mehrere Wochen in Winterschlaf gehen“, sagt Dmitry Kuzyakin, Generaldirektor des russischen Zentrums für integrierte unbemannte Lösungen, gegenüber Tass.

Joker wurde entwickelt, um auf hohen Strukture, etwa Dächer, platziert zu werden. Dort könne sie auf den richtigen Moment für einen Angriff warten. Da sie nahe des Schlachtfelds positioniert wird, brauche sie nur wenige Sekunden, um ihr Ziel zu erreichen. Ein Pilot könne ihm zufolge bis zu 15 schlafende Drohnen steuern.

Für den Ukraine-Krieg hergestellt

Joker soll im Ukraine-Krieg zum Einsatz kommen. Hergestellt wird sie in St. Petersburg für die russischen Streitkräfte. Daneben hat Russland auch bereits Orlan-10-Drohnen in die Ukraine geschickt, um die Kommunikation auszuspionieren und zu stören.

Die Ukraine hingegen nutzt unter anderem die in der Türkei hergestellten Bayraktar-TB2-Drohnen, die russische Panzer und Truppen präzise beschießen können. Daneben kommen die US-Drohnen Switchblade 300 zum Einsatz, die so klein sind, dass sie in einen Rucksack passen.