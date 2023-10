Forscher bauen die weltweit größte Quadcopter-Drohne

Studierende der Universität Manchester haben die größte Quadcopter-Drohne der Welt gebaut - und erfolgreich gesteuert. Das überdimensionale Flugobjekt mit dem Namen Giant Foamboard Quadcopter (kurz: GFQ) hat eine Spannweite von 6,4 Metern und wiegt 24,5 Kilogramm. Damit liegt es knapp unter dem in Großbritannien zulässigen Maximalgewicht.

Möglich machen das Schaumstoffplatten, die das Gerüst bilden. Sie wurden mit einem Laser zugeschnitten und dann von Hand mit Heißkleber zusammengesetzt.

Schaumstoffplatten seien wesentlich umweltfreundlicher als die in der Luftfahrt übliche Kohlefaser und noch dazu günstiger, so die Universität Presseaussendung. "[Es] ist ein interessantes Material", sagt Dan Koning, ein beteiligter Ingenieur. "Wenn man ihn richtig einsetzt, kann man komplexe Strukturen für die Luft- und Raumfahrt schaffen, bei denen jedes Bauteil nur so stark ist, wie es sein muss".

➤ Mehr lesen: 3 Meter lange Drohne kam Flugzeugen gefährlich nahe