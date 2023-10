Autonome Cargo-Drohne beliefert Windturbinen auf dem Meer

So können Spezialteile oder Werkzeuge angeliefert werden, ohne die Windkraftanlage abschalten zu müssen.

Wer an Lieferdrohnen denkt, denkt wohl hauptsächlich an kleine Fluggeräte, die einem ein Amazon-Paket oder einen kleinen Supermarkt-Einkauf vorbeibringen. Eher selten werden sie mit dem Einsatz auf dem Meer in Verbindung gebracht. Genau das macht aber der Energiekonzern Ørsted.

Das dänische Unternehmen, seines Zeichens Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie, testet den Einsatz solcher Drohnen beim Offshore-Windpark Hornsea 1 in der Nordsee. Die Drohnen sind selbst 58 Kilogramm schwer, haben eine Spannweite von 2,6 Metern und können 68 Kilogramm Fracht transportieren. Die Fluggeräte verfügen über 8 Rotoren in einer Quadcopter-Anordnung und werden von bestehenden Crew-Transferschiffen und Serviceschiffen aus gestartet.

Autonomer Flug

Die Drohnen des Unternehmens Skylift benötigen dabei keine Pilot*innen am Boden, sondern fliegen autonom. Wie das funktioniert, könnt ihr in folgendem Video sehen: