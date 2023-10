Wingcopter liefert in Deutschland erstmals Lebensmittel aus

10.10.2023

In der Region Odenwald werden Online-Bestellungen per Drohne und Lastenrad an Privathaushalte geliefert.

Das deutsche Lieferdrohnen-Unternehmen Wingcopter liefert erstmals Lebensmittel mit autonomen Fluggeräten aus. Rund um Michelstadt in der Region Odenwald kann man Produkte von einem REWE-Supermarkt über die Webseite liefermichel.de bestellen. Diese werden dann mit einer Lieferdrohne bis zu definierten Landepunkten vor der eigenen Ortschaft transportiert. Von dort geht es mit einem Elektro-Lastenfahrrad weiter bis vor die Wohnungstür. Drohnen-Lastenrad-Express-Belieferung Das Ganze ist Teil eines Forschungsprojekts der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS). Wingcopter, Vodafone und Riese & Müller (E-Bike-Hersteller) sind Partner von "DroLEx", was für Drohnen-Lastenrad-Express-Belieferung steht. Ziel des Projekts ist es, die nachfragegesteuerte, zuverlässige Auslieferung von Gütern in ländliche Gebiete durch multimodalen Transport zu realisieren und zu bewerten. ➤ Mehr lesen: Wing-Drohnen sollen Aufträge wie Uber-Fahrer erledigen