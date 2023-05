Gericht knöpft sich Musk wegen Verbindungen zu Epstein vor

Tesla-Chef Elon Musk ist im Zusammenhang mit einer Klage gegen JP Morgan Chase im Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein vorgeladen und zur Offenlegung von Dokumenten aufgefordert worden.

Laut einer Einreichung am Montag (Ortszeit) beim US-Bezirksgericht in Manhattan habe Musk am 28. April eine entsprechende Vorladung erhalten. Darin heißt es, dass Musk möglicherweise von Epstein an JP Morgan verwiesen worden sei.

Kommunikation zwischen Musk und Epstein

Eine nähere Begründung für das Interesse an den Unterlagen von Musk wurde nicht gegeben. Mit der Vorladung wurde die gesamte Kommunikation zwischen dem Unternehmer und JP Morgan in Bezug auf Epstein sowie die Kommunikation zwischen Musk und Epstein angefordert.

Die Bank hatte erklärt, dass sie nicht für die Beziehungen Dritter zu Epstein haftbar gemacht werden könne. Musk reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.