Geschwister stehlen MacBooks, lukrieren 4 Millionen Dollar

Eine US-Amerikanerin, die für eine private Universität in Silicon Valley tätig war, sollte für Universitätsmitarbeiter MacBooks bestellen. Zehn Jahre lang orderte sie laut The Register zu viele Geräte, um sie in der Folge weiterzuverkaufen und damit großes Geld zu machen. Ihr Bruder verkaufte die neuen Apple-Produkte über die Kleinanzeigen-Plattform Craigslist. Die Mitarbeiter der Privat-Uni haben alle drei Jahre Anspruch auf einen neuen Laptop.

Schuldig

Zunächst wurde das Geschäft über Craigslist gegen Bargeld abgewickelt. Anfänglich beging die Frau den Betrug alleine. Später engagierte sie eine Mittelsperson, die sie über die Plattform kennenlernte. Nach sechs Jahren holte die Frau auch ihren kleinen Bruder mit ins Boot.

Die Geschwister wurden nun verhaftet – sie bekennen sich schuldig. Einer der zahlreichen Käufer soll MacBooks im Wert von 2,3 Millionen Dollar erstanden haben, wie Textnachrichten, die die Staatsanwaltschaft erhielt, zeigen. Der Schwester drohen nun 10 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar, dem Bruder eine Haftstrafe von 5 Jahren und eine gleich hohe Geldstrafe.