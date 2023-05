Gmail verärgert Nutzer mit Werbung zwischen E-Mails

Zahlreiche Nutzer*innen von Googles E-Mail-Dienst Gmail klagen über Werbungen, die mitten in ihrem E-Mail-Verlauf ausgespielt werden. Die Werbeanzeigen scheinen in der Desktop-Version zwischen den E-Mails in der Inbox auf. Gekennzeichnet sind sie lediglich mit einer kleinen Grafik in der "Ad" steht. Bisher hatte Google Werbungen vom E-Mail-Verlauf deutlich getrennt und wurden meist am Beginn der Seite ausgespielt. In der mobilen Version werden sie im "Updates"-Filter in der Inbox ausgespielt.

Betroffene Nutzer*innen sind davon jedenfalls alles andere als begeistert, wie zahlreiche Postings auf Twitter zeigen. Der Unterschied zwischen Werbungen und E-Mails sei immer schwerer auszumachen, heißt es. "Das sollte illegal sein", schreibt ein anderer Nutzer. In einem anderen Tweet ist von einer "beschissenen Erfahrung" die Rede.