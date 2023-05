Schloss-Symbol in Google Chrome wird ersetzt: Das bedeutet es

Google Chrome bekommt statt dem Schloss am Rand der Adressleiste ein "offensichtlicher anklickbares" Symbol.

Bei dem neuen Symbol handelt es sich um ein Einstellungen-Icon in Form von Schiebereglern. Nutzer*innen sollen mit dieser klaren Darstellung das Icon häufiger verwenden, um die Datenschutz- und Sicherheitsinformationen einer Website zu prüfen.

Der Browser Google Chrome bekommt eine kleine, aber feine Änderung: Das Schloss-Symbol , das am linken Rand der Adressleiste zu sehen ist, wird durch ein alternatives „neutrales“ Icon ersetzt. Dieses soll laut den Chrome-Entwickler*innen ab der Version 117 eingeführt werden.

So sieht das neue Symbol aus

Neues Symbol suggeriert keine vermeintliche Sicherheit

In den 2010er-Jahren zeigte das Schloss einen besseren Schutz in Zusammenhang mit HTTPS-Seiten im Vergleich zu reinen HTTP-Seiten an. Das Schloss gibt Auskunft über die Berechtigungseinstellungen einer Website oder Cookies und ob die Website über eine sichere Verbindung verfügt.

Da HTTPS heutzutage allerdings ohnehin Standard ist, auch für bösartige Websites, braucht es das Schloss nicht mehr. Google betont, dass eine Website nicht automatisch vertrauenswürdig sein muss, nur weil eine Verbindung verschlüsselt ist.