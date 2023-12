Das sind die größten Feuerwerksbomben der Welt

Der Jahreswechsel steht an und das bedeutet, dass wieder zigtausende Feuerwerksraketen in die Luft geschossen werden. Pyrotechnik beschäftigt die Menschen bereits seit mehr als 1.000 Jahren, als in China die ersten Feuerwerke gezündet wurden. Ab dem 14. Jahrhundert gab es auch in Europa die ersten Feuerwerke.

Was die größten Feuerwerke der Welt sind, hängt vom Blickwinkel ab. Ist damit der schwerste oder größte Feuerwerkskörper gemeint, die Anzahl an Raketen oder vielleicht die Dauer der Pyro-Show?

Die riesige Yonshakudama

Wir haben jedenfalls einige Videos gesammelt, in denen spektakuläre Feuerwerksraketen und sogenannte Kugelbomben zu sehen sind. Mit dabei ist die legendäre Yonshakudama aus Japan.

Sie hat einen Durchmesser von 120 Zentimeter und bringt 420 Kilogramm auf die Waage. Die Yonshakudama explodiert in einer Höhe von rund 850 Meter und erreicht eine Ausdehnung von mehr als 700 Meter.