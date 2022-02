Größtes Flugzeug der Welt absolvierte nächsten Testflug

Das Trägerflugzeug Roc von Stratolaunch ist das größte jemals gebaute Flugzeug und hat am Donnerstag seinen 4. Testflug erfolgreich absolviert.

Wie Space.com berichtet, hob das Flugzeug vom Mojave Air and Spaceport in Kalifornien ab und blieb eine Stunde und 43 Minuten in der Luft. Dabei erreichte es eine Höhe von 4.572 Meter. "Der erfolgreiche Flug demonstriert und validiert die Verbesserungen der Systeme und der Gesamtflugleistung des Trägerflugzeugs", wird Zachary Krevor, Präsident und Chief Operating Officer von Stratolaunch in einer Aussendung zitiert.

Der Testflug wurde in einem Livestream von NASA Spaceflight übertragen.