Mysteriöses Flugzeug in Area 51 gesichtet

Area 51: Liest man diese Bezeichnung, denken die meisten an Alien-Landungen und in der Wüste versteckte UFOs. Für Rüstungsinteressiertere ist die Militärbasis aber auch wegen ihres offiziellen Zwecks spannend. Sie ist ein Testgelände der US Air Force.

Die hat vor etwa 8 Jahren begonnen, einen neuen, massiven Hangar auf dem Gelände zu errichten. Bis vor kurzem war dort kaum Aktivität zu beobachten. Diese hat jetzt nicht nur zugenommen, sondern es wurde auch ein bislang unidentifiziertes Flugobjekt entdeckt.

The Drive hat das mysteriöse Flugzeug auf Satellitenbildern des privaten Unternehmens Planet Labs entdeckt: