Chinesische KI besiegt Elite-Piloten im Luftkampf

China lässt seine Kampfpilot*innen in Simulatoren gegen eine KI antreten. Mit den Luftkämpfen werden aber nicht nur die Menschen trainiert, sondern auch die künstliche Intelligenz, berichtet Business Insider.

Fang Guoyu beschreibt seine Erfahrungen in den Kämpfen mit der KI. Er ist Gruppenführer bei der chinesischen Luftwaffe, gilt als Elite-Pilot und ging in der Vergangenheit bei Luftkampfwettbewerben als Champion hervor.

KI schlägt Piloten mit den eigenen Waffen

Zu Beginn sei es noch einfach gewesen, die KI zu besiegen. Jetzt wurde er aber zum ersten Mal von der KI besiegt. Sie habe mit jeder Runde dazugelernt. Einen Kampf konnte er mit einem geschickten Flugmanöver gewinnen. In der nächsten Runde setzte die KI aber genau dieses Manöver gegen ihn ein und konnte ihn so abschießen.

Fang vergleicht die KI mit einer digitalen Version einer „Goldenen Helm“-Pilot*in. Das sind die Sieger*innen des jährlich stattfindenden Luftkampfwettbewerbs in China. Die KI würde, wie die echten Goldener-Helm-Pilot*innen, überragende Leistungen in den Bereich lernen, forschen, überprüfen und anpassen zeigen. „Das Manöver, mit dem man sie heute besiegt, ist morgen in ihren Händen.“