Künstliche Intelligenz flog erstmals Militärflugzeug

Mensch gegen KI

ARTUµs Flug markiere den Höhepunkt der Digitalisierung bei der Air Force, heißt es in einer Aussendung. "Wenn KI zum ersten Mal sicher das Kommando über ein US-Militärsystem übernimmt, beginnt ein neues Zeitalter der Mensch-Maschine-Zusammenarbeit. Wenn das volle Potenzial von KIs nicht ausgeschöpft wird, bedeutet dies, dass wir unseren Gegnern einen Entscheidungsvorteil überlassen", sagt William Roper, von der Abteilung für Akquise, Technologie und Logistik bei der Air Force.

Vollständig autonom soll ARTUµ noch nicht fliegen, doch in Zukunft soll auch das möglich werden. Derzeit könne man KIs noch zu leicht austricksen, so Roper. Bereits im August hatte die US-Armee einen F-16-Piloten gegen eine KI in den Luftkampf geschickt. Der Mensch unterlag bei dieser Begegnung eindeutig mit 0:5. Die Niederlage zeige die Notwendigkeit von Systemen und Strategien zur Abwehr und Überlistung von Algorithmen, hieß es.