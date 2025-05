Groks Fantasien über “weißen Genozid” stammen von Mitarbeiter

Am Mittwoch hat Elon Musks KI-Chatbot Grok ungefragt rechtsextreme Verschwörungserzählungen verbreitet. Unabhängig von dem Thema oder der Frage bezog sich Groks Antwort auf eine unhaltbare Verschwörungserzählung von einem “weißen Genozid in Südafrika”.

Außerdem behauptet das Unternehmen, dass der Prozess, bei dem Code-Änderungen überprüft werden, in diesem Fall umgangen wurde. Um das in Zukunft zu vermeiden, will man zusätzliche Kontrollen und Maßnahmen einführen, die eine unautorisierte Änderung verhindern. Darüber hinaus wird ein Team eingerichtet, das Grok und seine Antworten durchgehend überwacht.

Es ist das bereits 2. Mal, dass ein Problem mit Grok auf einen Mitarbeiter geschoben wird. Beim 1. Mal wurde ein Mitarbeiter beschuldigt, Änderungen vorgenommen zu haben, sodass der Chatbot Quellen ignorierte, die Elon Musk oder Donald Trump der Verbreitung von Falschinformationen bezichtigten.

Die Verschwörungserzählung

Die Antworten von Grok bzw. die Verbreitung der Verschwörungserzählung zu einem angeblichen “Weißen Genozid in Südafrika” sorgen wenig überraschend für Kritik. Laut der Verschwörungserzählung, seien weiße Menschen in Südafrika systematischer Gewalt ausgesetzt, würden nach rassistischen Motiven verfolgt werden und aus ethnischen Gründen enteignet werden. Die Verschwörungserzählung wird hauptsächlich in rechtsextremen Kreisen verbreitet.

Fachleute widersprechen dieser Darstellung und bezeichnen sie schlicht als falsch. Zwar gibt es in Südafrika Gewaltkriminalität, die auch Landwirte betrifft - allerdings quer durch alle Bevölkerungsgruppen.

Südafrikas Apartheid-Ära

Auch von Musk, der aus Südafrika stammt, kamen wiederholt Behauptungen von einem "Genozid an Weißen" in dem Land. Und US-Präsident Donald Trump sprach jüngst von einem "Genozid" an weißen Bauern in Südafrika.

Musk und Trump kritisieren insbesondere ein Gesetz, das erlaubt, im öffentlichen Interesse Land zu enteignen, um während der Apartheid entstandenes Unrecht auszugleichen. Während Südafrikas rassistischer Apartheid-Ära (1948-1994) wurde die dunkelhäutige Mehrheit des Landes systematisch diskriminiert. Damals wurde Land nach ethnischen Gesichtspunkten ungleich verteilt - vor allem an Weiße, die im Zuge der Kolonialherrschaft nach Südafrika kamen.