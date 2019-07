„HAB GOOGLE GELÖSCHT!“: Millennials spielen Baby Boomer auf Facebook

Die User in dieser Gruppe sind aber keine älteren Personen, die nicht mit dem Internet aufgewachsen sind, sondern Millennials. Der Name der Facebook-Gruppe ist Programm: “A group where we all pretend to be boomers” – eine Gruppe in der wir alle so tun als sein wir Boomer. Gemeint ist damit die Generation der Baby Boomer, also Menschen, die zwischen 1946 und 1964 geborgen sind.