Hacker bricht in Gefängnis ein, bekommt sieben Jahre Haft

Ein 27-jähriger US-Amerikaner wurde zu 87 Monaten Haft verurteilt, weil er die IT-Systeme eines Gefängnisses im US-Bundesstaat Michigan gehackt hatte. Das berichtet The Register. Demnach erlangte der Mann mit einer Kombination an verschiedenen Methoden Zugriff auf das System des Gefängnisses in Washtenaw und versuchte, die Einträge verschiedener Insassen zu manipulieren, um diese frühzeitig frei zu bekommen. Neben Malware und Phishing-Mails setzte er auch auf Social Engineering und rief gezielt Gefängnismitarbeiter an, um an deren Log-in-Daten zu kommen.