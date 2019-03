HBO schickt Fans auf Schnitzeljagd nach dem Eisernen Thron

Ein Thron wurde bereits in Großbritannien gefunden. Er war in Puzzlewood in Gloucestershire versteckt. Das zweite veröffentlichte Video zeigt einen weiteren Thron in einer Eiswüste. Fans versuchen derzeit herauszufinden, wo die Aufnahme gemacht worden sein könnte. Diskutiert werden etwa Island und Skandinavien als mögliche Standorte. In den kommenden Tagen sollen auch die restlichen Throne mit Videos angeteasert werden.