Höchstzahl an Flugzeugen seit März verzeichnet

Der Flugverkehr steigt weltweit wieder schnell an. Zahlreiche Fluglinien erhöhten am 1. Juli den Betrieb, darunter Ryanair und Easyjet. Das macht sich heute besonders deutlich bemerkbar. Flightradar24 teilte um 17.32 Uhr auf Twitter mit, dass sich knapp 13.000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft befinden. Seit Mitte März seien nicht mehr so viele Flieger unterwegs gewesen.