Horror-Crash von Tesla setzte Haus in Brand

Die Polizei warnt zudem Anrainer vor möglicherweise gefährlichen weiteren Batterieteilen im Bereich der Unfallstelle. Man habe so viel wie möglich eingesammelt, allerdings wären Hunderte Stücke in der Umgebung verteilt gewesen.

Gefährliche Batterien

Sie können bis zu 24 Stunden lang heiß bleiben und Verbrennung verursachen, falls Personen sie aufheben. Zudem können giftige Dämpfe und Flüssigkeiten austreten, die für Menschen und Tieren gefährlich sind.

Dass die Batterien nach einem Unfall noch lange entzündlich sind, ist bei verunfallten Elektroautos eine Herausforderung. So wurde in Tirol ein kaputter Tesla in einen speziellen Löschcontainer gebracht. Dort musste das Fahrzeug 3 Tage lang auskühlen. Anschließend stand das Fahrzeug wochenlang dort, da sich niemand für die Entsorgung zuständig sah.