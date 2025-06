Huawei versichert: Keine "Backdoor" in PV-Wechselrichtern

Immer wieder werden Vermutungen laut, dass chinesische Hersteller eine Backdoor in PV-Anlagen und den dazugehörigen Wechselrichtern eingebaut hätten. Demnach soll es über diese Hintertür möglich sein, die Solaranlagen vom Netz zu nehmen, was katastrophale Auswirkungen haben könnte - beispielsweise ein größeres Blackout.

Im Mai wurde bekannt, dass in chinesischen Wechselrichtern in den USA dahingehend verdächtige Komponenten - unter anderem Mobilfunkkomponenten - entdeckt wurden, die in der offiziellen Dokumentation der Geräte nicht aufscheinen.

Huawei bestreitet eine Backdoor zu haben

Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat am Mittwoch in Wien einmal mehr versichert, dass es in seinen Wechselrichtern für PV-Anlagen keine Bauteile gibt, um Module aus der Ferne lahm zu legen. Derartige Sorgen seien unbegründet. Übrigens könnten die Wechselrichter auch offline betrieben werden - halt ohne Updates.

Laut Huawei sei nicht bekannt, welche Hersteller von diesen auffälligen Funkmodulen beziehungsweise einer solchen Backdoor betroffen waren, hieß es am Mittwoch bei einem Pressetermin.

Huawei sei jedenfalls kein Staatsunternehmen, investiere Riesensummen in Cybersicherheit und die erforderlichen Daten für die Wechselrichter würden in der Cloud des französischen Telekomanbieters Orange liegen, also in Frankreich und nicht in China gespeichert sein.