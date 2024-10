Nichts für schwache Nerven: Flugzeug fliegt direkt in Hurrikan Milton

Erforscht wird der Hurrikan unter anderem von der US-Wetterbehörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) . Deren Mitarbeiter scheuen dabei keine Risiken, wie in einem Video zu sehen ist, das die Behörde nun gepostet hat. Dabei fliegt das Team direkt in den Sturm, um wichtige Daten zu sammeln. Der Flug wird dabei zu Recht als “ holprig ” beschrieben.

“Miss Piggy”

Die Crew ist dabei an Bord einer modifizierten Lockheed P-3. Lediglich 2 Stück dieser Lockheed WP-3D Orion existieren. "Miss Piggy" ist die Maschine in dem Video, daneben gibt es noch "Kermit". Sie sind jeweils mit zahlreichen Sensoren und Messwerkzeugen für das Aufzeichnen von Daten ausgestattet.

Die Flugzeuge sind mit 3 Wetterradars ausgestattet. Einem C-Band-Radar an der Nase und im Rumpf sowie einem X-Band-Radar im Heck. Die Flugzeuge verfügen über Temperatursensoren und andere meteorologische Geräte an Bord. Außerdem können sie Fallsonden in Sturmzellen “aussetzen”. Diese kann noch einmal extern Werte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck aufzeichnen und an das Flugzeug übermitteln.

