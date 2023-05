NASA trackt Hurrikans mit neuer Satelliten-Konstellation

Mit dem erfolgreichen positionieren der letzten beiden CubeSats , kann ein neues NASA-System zur Hurrikan-Überwachung den Betrieb aufnehmen. Sie wurden vom US-Start-up Rocket Lab von deren Startplatz in Neuseeland aus in den Erdorbit gebracht.

Damit ist die Konstellation von insgesamt 4 Satelliten komplett. Sie umkreisen die Erde in einer Höhe von 550 Kilometern. Das Überwachungssystem TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity with a Constellation of Smallsats), soll die Vorhersagen für Stürme verbessern. Sie können Hurrikans oder Taifune im Pazifik stündlich überfliegen. Bei herkömmlichen Satelliten ist dies nur alle 6 Stunden möglich.

2 Satelliten verloren

Die ersten beiden TROPICS-Satelliten waren vor zweieinhalb Wochen ins All geflogen worden. Ursprünglich waren insgesamt 6 statt 4 Satelliten geplant. 2 gingen jedoch verloren, als eine Rakete kurz nach dem Start im vergangenen Jahr eine Fehlfunktion hatte.