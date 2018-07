„In der IT-Security ist das Wissen sehr kurzlebig“

Diskussionen in der Gruppe

Durch die Einführung der offenen Klasse können nicht nur ältere Studierende, sondern auch Lehrkräfte aktiv an der ASCS teilnehmen. Es sind also nicht nur die Professoren, die den Studierenden beim Finden möglicher Lösungswege helfen, sondern auch umgekehrt. „Gerade die Diskussion über mögliche Lösungswege in der Gruppe fördert die Zusammenarbeit und macht Spaß. So kann es schon mal vorkommen, dass eine E-Mail um 00:30 am Wochenende gesendet und innerhalb von zwei Minuten beantwortet wird, weil andere Mitstreiter am gleichen Problem arbeiten“, sagt Gebeshuber.

Die Aufgaben werden von den Studierenden in der Freizeit gelöst. Je nach Schwierigkeitsgrad kann das einige Stunden bis mehrere Tage dauern. Da die FH Joanneum die Teilnahme an der ASCS aktiv unterstützt, bekommen die Studierenden ihre Aktivitäten für Lehrveranstaltungen angerechnet. Zusätzlich wird allen Studierenden an der FH, die die Trainingsplattform Hacking Lab nutzen und dort eine bestimmte Punkteanzahl erreichen, ein Teil an die Hacking-Lehrveranstaltung angerechnet.

Berufsbegleitend

Die FH Joanneum bietet IT-Security als berufsbegleitendes Masterstudium an. „Berufsbegleitend bedeutet Unterrichtszeiten am Donnerstagabend, Freitagnachmittag und Samstag, wobei ein Großteil via E-Learning von zuhause absolviert wird“, sagt Gebeshuber. Ein Schwerpunkt des Studiums ist Mobile Security: „Neben mobilen System-Architekturen und Betriebssystemen liegt ein Schwerpunkt des Studiums im Design und der Umsetzung von sicherer Software, Kryptographie und der Sicherheitsanalyse.“