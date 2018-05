In Musik versteckte Befehle lassen Alexa und Co Einkäufe tätigen

Bastler haben es geschafft, sprachgesteuerte Assistenzsoftware mit Befehlen zu steuern, deren Frequenz so hoch ist, dass sie von Menschen nicht gehört werden können, wie die New York Times berichtet. Diese Signale können in normalen Audiodateien versteckt werden, etwa in YouTube-Videos und anderen Dateien. Wenn Alexa, Cortana, Google Assistant oder Siri die Befehle hören, führen sie die Anweisungen aus.

Diese sogenannte "DolphinAttack" wurde von chinesischen Experten schon im vergangenen Jahr vorgeführt. Damals musste ein Angreifer sich aber nahe am Eingabemikrofon der jeweiligen Systeme befinden. Die New York Times zitiert jetzt eine Studie von Sicherheitsforschern der UC Berkeley. Darin beschreiben die Forscher, wie sie Mozillas quelloffene "DeepSpeech"-Plattform mit einem für Menschen unhörbaren Signal täuschen konnten, das in einer anderen Audiodatei versteckt war.