Influencerin verspeist Weißen Hai: Ihr drohen 10 Jahre Haft

Gegen die Influencerin Tizi aus China wird aktuell ermittelt. Der Grund: Sie hat einen Weißen Hai vor laufender Kamera verspeist. Diese Tierart ist allerdings vom Aussterben bedroht und steht seit 2000 auf der Roten Liste bedrohter Tierarten der International Union for Conservation of Nature (IUCN). Dem Social-Media-Star drohen nun bis zu 10 Jahre Haft.

Bevor sie das Tier verspeiste, legte sie sich neben den Hai, wie The Guardian berichtet. Sie wollte damit zeigen, dass es größer war, als sie. Anschließend hatte die Frau den Hai halbiert, mariniert und gegrillt. „Es mag bösartig aussehen, aber sein Fleisch ist wirklich sehr zart“, sagt sie in dem Video, das nach der Veröffentlichung wieder gelöscht wurde, und nun auf YouTube wieder aufgetaucht ist.

Polizei ermittelt gegen Tizi

Generell steht das Tier in China unter Schutz. Alleine der Besitz kann mit einer Gefängnisstrafe von 5 bis 10 Jahren geahndet werden. Die Polizei in Nanchong, Sichuan soll aktuell gegen den Social-Media-Star aktuell ermitteln.Tizi soll das Tier eigenen Aussagen zufolge jedenfalls „legal“ auf einem Markt in Nanchong gekauft haben. Ihr zufolge sei der Hai in Gefangenschaft gezüchtet worden. Laut Meeresbiolog*innen paaren sich Weiße Haie in der Regel aber nur in der freien Wildbahn. Sie brauchen zudem mehrere Jahrzehnte, um geschlechtsreif zu werden.

Generell ist die Frau durch das Verspeisen seltener Tiere wie Krokodile auf Social Media berühmt geworden. Auf der chinesischen Plattform Douyin zählt sie rund 8 Millionen Follower. Ob die Frau für den Verzehr der gefährdeten Tierart nun tatsächlich bestraft wird, bleibt vorerst unklar.