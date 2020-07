Instagram-Account von Madonna wegen Fake-News markiert

Derzeit kursiert ein Video in den sozialen Medien, in dem die sogenannten „America’s Frontline Doctors“ das Medikament Hydroxychloroquin als Heilung für Corona bewirbt. Dieses und andere Inhalte wurden vor kurzem von der rechtspopulistischen Plattform Breitbart geteilt. Mehrere Studien haben belegt, dass Hydroxychloroquin gegen das Coronavirus keine Wirkung zeigt.